Евросоюз может запретить поставки унитазов в Россию

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Европейский союз в рамках десятого пакета санкций планирует запретить поставку унитазов и биде в Россию. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

Новый пакет ограничений планируется ввести 24 февраля, к годовщине начала специальной военной операции. Помимо давления на финансовый сектор, планируется запретить поставку ряда товаров.

ЕС планирует прекратить импорт в Россию биде, унитазов, сливных бачков и «подобных сантехнических элементов», пишет EUobserver со ссылкой на проекты документов. Также в список запретных товаров попадут светодиоды, вилочные погрузчики, кирпичи, шины и перья для ручек.

В среду, 15 февраля, Еврокомиссия (ЕК) предложила отключить от SWIFT ряд российских банков. Речь идет о «Тинькофф-Банке», «Альфа-Банке» и Росбанке, а также о Фонде национального благосостояния.

В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила об идее запретить поставку электроники в Россию. Речь идет об устройствах и деталях, которые могут использоваться для создания военной техники и дронов.