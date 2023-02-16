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В Москве простились с режиссером Абдрашитовым

Евгений Силаев
Общество
В Москве простились с режиссером Абдрашитовым
Вадим Абдрашитов — знаковый для отечественного кинематографа режиссер / Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Траурное мероприятие проходило в Доме кинематографистов, передает РИА Новости.

Проводить режиссера в последний путь пришли его друзья и коллеги. Среди них были режиссер Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев и писательница Алла Гербер. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам Абдрашитова, а также прислал венок, сообщает агентство.

Вадим Абдрашитов ушел из жизни 12 февраля в возрасте 78 лет.

Режиссер известен благодаря целому ряду картин. Среди них «Остановите Потапова!», «Пьеса для пассажира», «Парад планет» и многие другие. В 1992 году Абдрашитов удостоился звания народного артиста России.

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