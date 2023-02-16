В Москве простились с режиссером Абдрашитовым
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Траурное мероприятие проходило в Доме кинематографистов, передает РИА Новости.
Проводить режиссера в последний путь пришли его друзья и коллеги. Среди них были режиссер Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев и писательница Алла Гербер. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам Абдрашитова, а также прислал венок, сообщает агентство.
Вадим Абдрашитов ушел из жизни 12 февраля в возрасте 78 лет.
Режиссер известен благодаря целому ряду картин. Среди них «Остановите Потапова!», «Пьеса для пассажира», «Парад планет» и многие другие. В 1992 году Абдрашитов удостоился звания народного артиста России.