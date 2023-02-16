Эксперты оценили открытие «зеленого коридора» для проектов в сфере импортозамещения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Открытие «зеленого коридора» в столице позволит увеличить объем сдачи квадратных метров жилья, а также положительно повлияет на благоустройство и инфраструктуру города. Такое мнение высказал член комитета МТПП по предпринимательству в сфере проектирования, архитектуры и строительства, управляющий партнер группы компаний Art Building Group Павел Авдеев.

— С учетом большого количества промышленных зон в Москве, которые находятся в плачевном состоянии, получение «зеленого коридора» для реализации проектов реконструкции или строительства позволит значительно ускорить работы, — отметил он.

В свою очередь независимый экономист Адрей Бархота добавил, что благодаря «зеленому коридору» в Москве значительно ускорится введение новых строительных объектов. Кроме того, это позволит поддерживать занятость и существенно улучшить индустриальные показатели столичного строительного комплекса.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для поддержки импортозамещения в городе создают «зеленый коридор» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров. По его словам, данное решение позволит реализовать ключевые проекты новой индустриализации Москвы.