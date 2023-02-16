Собянин: В 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице активно поддерживают импортозамещение: в частности, в городе создают «зеленый коридор» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В планах на 2023 год — строительство и реконструкция 25 производственных объектов общей площадью 300 тысяч квадратных метров. В их числе пять масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано свыше 3,4 тысячи рабочих мест, — сказал он.

По словам главы города, в столице вдвое сократили общий срок выполнения административных процедур. Такое решение позволит реализовать ключевые проекты новой индустриализации Москвы, написал Собянин в Telegram-канале.

Также москвичам рассказали о планах строительства в ТиНАО в 2023 году. Так, зоогостиница появится в Краснопахорском, в поселении Московский достроят логистический центр, а автозаправочный комплекс введут в строй в Первомайском.

Накануне мэр сообщил, что территория бывшего автозавода ЗИЛ становится новым городским районом. В ближайшие годы здесь построят новую автомобильную магистраль вдоль набережных Москвы-реки с мостом через затон Новинки.