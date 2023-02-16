Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Красносельском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Жители Красносельского района столицы начали переезжать в первый дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 февраля.

— В новостройку на Русаковской улице переезжают 63 семьи — это 190 человек, которые раньше жили в нескольких минутах отсюда. Среди них есть и жильцы коммунальных квартир — они получили отдельную жилплощадь, — рассказал глава города.

В доме оборудовали все для удобства маломобильных горожан и родителей с колясками. Первые этажи предусмотрены под открытие магазинов, кафе и офисов. В программу реновации в Красносельском районе включены еще семь домов.

Вместе со строительством домов специалисты также благоустраивают их территории, реконструируют поликлинику, а также строят транспортную инфраструктуру. Так, здесь уже есть МЦД-2, а в дальнейшем откроется новая трамвайная линия, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В январе новые квартиры по программе реновации жилья во всех округах города получили почти 1,7 тысячи человек. Уточняется, что всем участникам программы жилье предоставляется в том же районе, где расположен их старый дом. Исключениями являются только Зеленоград и ТиНАО.