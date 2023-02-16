Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сейсмолог Кособоков рассказал о связи землетрясений в Турции и на Байкале

Ирина Игнатенко
Общество
Сейсмолог Кособоков рассказал о связи землетрясений в Турции и на Байкале
Фото: shutterstock

О том, могут ли быть связаны землетрясения в Турции с произошедшими в Иркутской области и Таджикистане, рассказал старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

По словам эксперта, лавины в Таджикистане случаются сами по себе, даже независимо от землетрясений, которые происходят в других странах.

Но все же случается так, что одно явление в природе вызывает другое.

— Так, например, были случаи, когда землетрясения случались после того, как случались другие землетрясения. Они часто вызывают оползни и пожары, как это было в Турции, вызвав катастрофическое количество погибших, — напомнил он в комментарии Общественной службе новостей.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на озере Байкал в 18 километрах от поселка Большое Голоустное. Пострадавших или погибших нет, передает Nation news.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие.

Байкал Землетрясения Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте