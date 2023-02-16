Сейсмолог Кособоков рассказал о связи землетрясений в Турции и на Байкале

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О том, могут ли быть связаны землетрясения в Турции с произошедшими в Иркутской области и Таджикистане, рассказал старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

По словам эксперта, лавины в Таджикистане случаются сами по себе, даже независимо от землетрясений, которые происходят в других странах.

Но все же случается так, что одно явление в природе вызывает другое.

— Так, например, были случаи, когда землетрясения случались после того, как случались другие землетрясения. Они часто вызывают оползни и пожары, как это было в Турции, вызвав катастрофическое количество погибших, — напомнил он в комментарии Общественной службе новостей.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на озере Байкал в 18 километрах от поселка Большое Голоустное. Пострадавших или погибших нет, передает Nation news.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие.