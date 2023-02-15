ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие

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Разрушительные землетрясения на территории Турции и Сирии стали страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Мы еще узнаем о масштабах катастрофы. Его реальный ущерб не подсчитан, — сказал региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге в Twitter.

По его словам, организация инициировала крупнейшее развертывание бригад скорой медицинской помощи в своей истории в связи с землетрясениями — они необходимы для замены разрушенных больниц. Также ВОЗ обратилась с призывом выделить 43 миллиона долларов на оказание помощи пострадавшим от землетрясения и, вероятно, попросит увеличить сумму.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение 1939 года.

Сирийский министр здравоохранения Хасан Мухаммед аль-Габаш в свою очередь сообщил, что окончательное число погибших из-за землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек. Эти данные не включают в себя статистику с неподконтрольных Дамаску территорий.

Ночью 15 февраля российские спасатели вернулись в Москву, завершив операцию по ликвидации последствий серии землетрясений в Турции.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.