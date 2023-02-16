Европарламент принял антироссийскую резолюцию и решил ускорить поставки Украине

Фото: flickr/minoritenplatz8

Депутаты Европарламента на пленарной сессии во Франции большинством голосов приняли резолюцию с призывами к странам ЕС наращивать и ускорять поставки Украине «всех видов вооружений».

В резолюции парламентарии призвали нарастить и ускорить поставки оружия Украине, включая вертолеты, истребители и ракетные системы. Кроме того, они высказались о необходимости создания «специального трибунала по Украине», а также «конфискации» российских активов в интересах Украины и дальнейшего расширения антироссийских санкций.

Документ поддержали 444 парламентария. Против проголосовали лишь 26, передает сайт Европарламента.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила запретить экспорт в Россию электроники для производства дронов и вертолетов. Она уточнила, что новый пакет санкций в отношении России будет на 11 миллиардов евро.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.