Показы памяти Абдрашитова пройдут в онлайн-кинотеатре Музея Победы

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В марте 2023 года онлайн-кинотеатр Музея Победы планирует провести киномарафон памяти режиссера Вадима Абдрашитова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 16 февраля.

Зрители смогут бесплатно посмотреть лучшие картины Абдрашитова. Среди них — дипломный фильм «Остановите Потапова!», «Плюмбум, или Опасная игра», а также двухсерийная лента «Слуга».

— 11 полнометражных картин оставил нам режиссер. Его кино — это кино морального беспокойства. Мастер ушел — беспокойство осталось, — рассказал киновед Геннадий Ходос.

Эксперт подчеркнул, что Абдрашитов совместно со сценаристом Александром Миндадзе создал неповторимые картины. В основе сюжетов фильмов лежит история маленького человека, а также вопросы, посвященные выбору и совести, отметил Ходос.

Абдрашитов ушел из жизни 12 февраля в возрасте 78 лет. В четверг, 16 февраля, в Доме кинематографистов режиссера проводили в последний путь.

Проститься с народным артистом России пришли друзья и коллеги. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам Абдрашитова, а также прислал венок.