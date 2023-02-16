Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей призвали продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на март до 23 февраля

Евгений Белоусов
Город
Москвичей призвали продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на март до 23 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на март можно в разделе «Абонементные плоскостные парковки» на портале «Московского паркинга» до 23 февраля включительно. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— У вас еще нет абонемента, но вы хотите его приобрести? Выберите нужную парковку на сайте в том же разделе. А если на этой парковке сейчас нет свободных мест, проверьте их наличие с 24 февраля. Возможно, кто-то не продлит абонемент — они поступят в общую продажу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести новый абонемент на март можно в любое время до 10-го числа. Абонемент можно записать на карту «Тройка».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что парковка на всех столичных улицах в период с 23 по 25 февраля будет бесплатной. По его словам, в указанные дни подобная инициатива коснется и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час

Также стало известно, что первые тренажеры поезда «Москва-2020» начали работу в столичном метрополитене. Помимо этого, в столице до конца февраля переподготовят еще 200 машинистов для управления самым современным типом подвижного состава.

Транспорт Москва Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте