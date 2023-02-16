Москвичей призвали продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на март до 23 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на март можно в разделе «Абонементные плоскостные парковки» на портале «Московского паркинга» до 23 февраля включительно. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— У вас еще нет абонемента, но вы хотите его приобрести? Выберите нужную парковку на сайте в том же разделе. А если на этой парковке сейчас нет свободных мест, проверьте их наличие с 24 февраля. Возможно, кто-то не продлит абонемент — они поступят в общую продажу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести новый абонемент на март можно в любое время до 10-го числа. Абонемент можно записать на карту «Тройка».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что парковка на всех столичных улицах в период с 23 по 25 февраля будет бесплатной. По его словам, в указанные дни подобная инициатива коснется и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час

Также стало известно, что первые тренажеры поезда «Москва-2020» начали работу в столичном метрополитене. Помимо этого, в столице до конца февраля переподготовят еще 200 машинистов для управления самым современным типом подвижного состава.