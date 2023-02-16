Сын Жириновского частично признал вину в нарушении общественного порядка и драке с полицейским

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн частично признал вину в нарушении общественного порядка и нападении на полицейского. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, на заседании Тверского суда Эйдельштейн заявил, что виновен в том, что оказался в суде, однако не считает, что он нарушал общественный порядок. По его словам, никаких конфликтов в самом ресторане у него не было, а задержали его на выходе из заведения.

Ранее стало известно, что сына известного политика арестовали на 15 суток за пьяный дебош в ресторане в центре Москвы. Уже в отделении Эйдельштейн поссорился с сотрудником правоохранительных органов и ударил того в грудь. За это мужчине может грозить уголовная ответственность.

О том, как в ЛДПР прокомментировали поведение сына Владимира Жириновского, — в материале «Вечерней Москвы».