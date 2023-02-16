На юго-востоке Москвы грузовик сбил школьника

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Краснодонская улица Карта всех событий

В ЮВАО грузовик сбил 11-летнего мальчика. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 февраля.

По ее словам, авария произошла на Краснодонской улице. Ребенок переходил дорогу по переходу на зеленый свет. Водитель фургона ГАЗ 1981 года рождения проигнорировал сигнал светофора и сбил школьника.

Пострадавший госпитализирован.

— Прокуратура ЮВАО контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту, — резюмировала Нефедова.

Другой подобный случай произошел на Севастопольском проспекте. Водитель автобуса не заметил ребенка и сбил его при повороте.