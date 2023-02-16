Мантуров объявил о подписании контрактов на поставку в лизинг российских самолетов и вертолетов

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Поручение президента России Владимира Путина о подписании контрактов на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов выполнено. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

— В рамках трех подписанных паспортов инвестпроектов по лизингу гражданских судов в общей сложности подписано пять контрактов с поставщиками, — цитирует Мантурова РИА Новости.

Производство и лизинг воздушных судов будут частично финансироваться из Фонда национального благосостояния. Всего в период с 2023 по 2026 год 63 самолета достанутся «Аэрофлоту», а компания «Аврора» получит 39 воздушных судов.

11 января 2023 года Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на самолеты и вертолеты. Глава государства поручил Мантурову в течение месяца исправить ситуацию совместно с Министерством обороны.

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