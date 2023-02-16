В Польше пригрозили МОК шантажом из-за спортсменов из России

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Польша готова пойти на шантаж Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотом Олимпийских игр в Париже, если в них примут участие российские и белорусские спортсмены. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук.

— Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, — сказал он.

По словам министра, на подобный шаг Варшава пойдет только в самом крайнем случае. Он также подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены не примут участие в Европейских играх в польском Кракове в текущем году, передает РИА Новости.

До этого глава МОК Томас Бах выразил мнение, что ни одно правительство не может решать вопросы, касающиеся участия тех или иных спортсменов в международных соревнованиях.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду является абсурдным.