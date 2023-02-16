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Депутат МГД: Цифровизация здравоохранения станет основой для персонализированной медицины

Никита Худяков
Город
Депутат МГД: Цифровизация здравоохранения станет основой для персонализированной медицины
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Цифровые решения, внедряемые в сфере здравоохранения, создают технологическую основу для персонализированной медицины. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

— Цифровизация здравоохранения — это масштабный и многоплановый процесс, который меняет работу сферы здравоохранения на наших глазах. Цифровые решения охватывают все этапы работы с пациентом — от первой встречи до мониторинга в течение жизни, — сказала она.

По словам Картавцевой, за счет обучения искусственного интеллекта диагностика и рутинные назначения выходят на новый технологический уровень. Она добавила, что в скоропомощной медицине также будут использоваться лучшие наработки.

Депутат подчеркнула, что в настоящее время все больницы оснащены планшетами, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что врачи Москвы поставили более девяти миллионов предварительных диагнозов при помощи искусственного интеллекта.

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