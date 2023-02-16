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Свидание с ревнивым кавалером довело москвичку до больничной койки

Степан Жирнов
Происшествия
Свидание с ревнивым кавалером довело москвичку до больничной койки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жительница Москвы провела бурное свидание с ревнивым мужчиной и попала в больницу. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

По неподтвержденным данным, гражданка 21 января приехала в столичный отель вместе с ухажером, где пара устроила застолье. В какой-то момент между влюбленными возник конфликт на почве ревности, в результате которого кавалер начал избивать девушку руками, ногами и телефоном. В какой-то момент мужчина отвлекался от подруги и принялся громить номер.

После этого, по словам потерпевшей, они помирились и поехали в другую гостиницу, а потом домой к буйному ухажеру. Через два дня девушка вернулась домой, но уже днем 23 января она почувствовала боль в голове и обратилась к врачам.

Пострадавшей пришлось проводить трепанацию черепа для удаления гематомы. Она находилась в стационаре до 14 февраля.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, после произошедшего девушка планирует помириться с кавалером, а также отметила, что травму она, наверное, получила при множественных падениях. Ведь она была в тот день пьяна.

Другая история произошла из-за ревности в Нижнем Новгороде. Пьяная женщина переехала своего сожителя и его друга на автомобиле, а после врезалась в несколько припаркованных автомобилей.

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