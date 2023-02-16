Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Речаном

Никита Худяков
В мире
Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Речаном
Фото: Пресс-служба Совфеда

Парламент Молдавии на заседании в четверг, 16 февраля, утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном.

— Правительство будет уделять приоритетное внимание общественному порядку и безопасности граждан, обеспечивать стабильность и единство страны посредством сплоченности и активной внешней политики, а также модернизации силовых структур, — сказал он, представляя свою программу.

Речана утвердили в должности голосами большинства депутатов. Также вместе с ним была сформирована команда министров, десять из которых сохранили прежние должности.

Голосование прошло со скандалом. Оппозиционный блок социалистов и коммунистов заблокировал трибуну парламента, так как их ограничили в праве на выступление. Они намерены обратиться в Конституционный суд из-за нарушения процедуры утверждения правительства, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила о своем уходе с поста главы правительства. В заседании приняли участие все члены парламентской фракции партии «Действие и солидарность».

По словам Гаврилицы, правительство страны пользовалось поддержкой международных компаний, но не получило ее со стороны населения. Согласно Конституции Молдавии, уход с поста главы правительства означает отставку всего кабинета министров страны.

Премьеры Молдавия Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте