Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Речаном

Фото: Пресс-служба Совфеда

Парламент Молдавии на заседании в четверг, 16 февраля, утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном.

— Правительство будет уделять приоритетное внимание общественному порядку и безопасности граждан, обеспечивать стабильность и единство страны посредством сплоченности и активной внешней политики, а также модернизации силовых структур, — сказал он, представляя свою программу.

Речана утвердили в должности голосами большинства депутатов. Также вместе с ним была сформирована команда министров, десять из которых сохранили прежние должности.

Голосование прошло со скандалом. Оппозиционный блок социалистов и коммунистов заблокировал трибуну парламента, так как их ограничили в праве на выступление. Они намерены обратиться в Конституционный суд из-за нарушения процедуры утверждения правительства, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила о своем уходе с поста главы правительства. В заседании приняли участие все члены парламентской фракции партии «Действие и солидарность».

По словам Гаврилицы, правительство страны пользовалось поддержкой международных компаний, но не получило ее со стороны населения. Согласно Конституции Молдавии, уход с поста главы правительства означает отставку всего кабинета министров страны.