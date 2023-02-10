Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в пятницу, 10 февраля, заявила о своем уходе с поста главы правительства.

— Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности, — цитирует политика РИА Новости.

По ее словам, правительство страны пользовалось поддержкой от международных компаний, но не получило ее со стороны населения.

В заседании приняли участие все члены парламентской фракции партии «Действие и солидарность».

Согласно конституции Молдавии, уход с поста главы правительства означает отставку всего кабинета министров страны.

До этого бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат сообщил о подлинности переписок чиновников из взломанных мессенджеров и аккаунтов в соцсетях.

В ноябре 2022 года в республике произошел политический скандал — администрация президента Молдавии сообщила о взломе Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных делах министра юстиции Сергея Литвиненко.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «анти-Россию 2.0» по примеру Украины.