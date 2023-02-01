Экс-премьер Молдавии Филат сообщил о подлинности слитых в Сеть переписок властей страны

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Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат сообщил во вторник, 31 января, о подлинности переписок чиновников из взломанных мессенджеров и аккаунтов в соцсетях.

В ноябре 2022 года в республике произошел политический скандал — администрация президента Молдавии сообщила о взломе Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных делах министра юстиции Сергея Литвиненко. Авторы сообщения писали, что получили личную переписку чиновника из его телефона, поэтому у них имеются данные о том, что он обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания на пост главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. Литвиненко назвал эти публикации «фейком». Также в интернете были размещены распечатки телефонных переговоров главы МВД Анны Ревенко, секретаря Совбеза Дорина Речана, министра экономики Думитру Алайбы, и.о. генерального прокурора Александра Мунтяну. Несколько чиновников, имена которых были в переписке, признали, что общались с Литвиненко.

— Мой Telegram-канал тоже был взломан, когда появились первые сливы в Сеть. Я общался со многими пострадавшими от взломов, не буду называть имен. Они подтвердили, что слитые в информационное пространство переписки — подлинные, — заявил экс-премьер на молдавском канале N4.

Он выразил сомнение, что Литвиненко допросят прокуроры, «так как в переписках фигурирует и.о. генпрокурора». Тем не менее Филат не исключил, что в будущем фигурантам этого скандала придется ответить перед законом, передает РИА Новости.

В украинском правительстве процветает коррупция, которая сильно отражается на кадровых перестановках властей. Об этом 26 января заявил общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель.