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Американский журналист нашел новые доказательства причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Евгений Силаев
В мире
Американский журналист нашел новые доказательства причастности США к взрывам на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

В учениях Baltops 2022 участвовали американские водолазы, которых заранее доставили на вертолете. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил американский журналист Джон Дуган.

По информации журналиста, 2 октября он получил анонимное письмо. Автор послания утверждал, что участвовал в учениях, проводившихся странами — членами НАТО в Балтийском море.

По утверждениям анонима, 15 июня на полигон доставили группу американцев в штатском без именных жетонов. Далее, как утверждает автор письма, неизвестные погрузились под воду, где провели шесть часов.

После возвращения на поверхность они покинули место учений на вертолете. Дуган заявил, что доверяет деталям письма, поскольку в нем содержатся подробности, которые мог бы знать лишь человек, хорошо знакомый с учениями Baltops 22 и глубоководным оборудованием, передает РИА Новости.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны США и Норвегия. По его информации, американские дайверы заложили бомбу, которую спустя несколько месяцев дистанционно привели в действие норвежцы.

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, а также что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

Взрывы США НАТО Северный поток
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