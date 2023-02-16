Мальчик чуть не утонул в бассейне торгового центра

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Москва, Большая Черёмушкинская улица, 1 Карта всех событий

В торговом центре на юго-западе столицы пятилетний мальчик чуть не утонул в бассейне. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

По предварительным данным, инцидент произошел в среду, 15 февраля, в торговом центре на Большой Черемушкинской улице. Ребенок скатился с горки и ушел под воду. Мальчик был госпитализирован с диагнозом утопление.

Врачи оказали пострадавшему помощь. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

По словам собеседника «ВМ», мальчик неудачно скатился и наглотался воды.

Похожая история произошла в Подольске. Во время занятий по плаванию в бассейне утонула 14-летняя школьница.