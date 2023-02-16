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Прокуратура проводит проверку по факту утопления ребенка в бассейне на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту утопления ребенка в бассейне на юго-западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Большая Черёмушкинская улица 1 Карта всех событий

По факту утопления ребенка в бассейне в торговом центре в районе Котловка проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 февраля.

По ее словам, пятилетний мальчик ушел под воду после того, как спустился с горки в бассейне торгового центра на Большой Черемушкинской улице. По предварительной информации, он неудачно скатился и наглотался воды.

— Ребенка госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь. Теперь с ним проводятся дополнительные осмотры, — резюмировала Нефедова.

По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура. Ведомство следит и за принятием решений по ее результатам.

Проверки Район Котловка Москва Госпитализация Дети
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