Прокуратура проводит проверку по факту утопления ребенка в бассейне на юго-западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Большая Черёмушкинская улица 1 Карта всех событий

По факту утопления ребенка в бассейне в торговом центре в районе Котловка проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 февраля.

По ее словам, пятилетний мальчик ушел под воду после того, как спустился с горки в бассейне торгового центра на Большой Черемушкинской улице. По предварительной информации, он неудачно скатился и наглотался воды.

— Ребенка госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь. Теперь с ним проводятся дополнительные осмотры, — резюмировала Нефедова.

По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура. Ведомство следит и за принятием решений по ее результатам.