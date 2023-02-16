Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину
Фото: bundeskanzleramt.at

Неспособность украинского президента Владимира Зеленского объективно оценить силы России привела к серьезным провалам Киева. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

— Мы видим полную неэффективность украинских ПВО, да и вообще украинской армии как таковой, ничего они не могут сделать, — отметил чиновник.

Соскин считает, что основная проблема заключается в том, что украинский лидер вместе со своими соратниками недооценил президента РФ Владимира Путина. В конечном итоге это привело к поражениям на линии фронта, подытожил он.

До этого американский полковник Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений украинским властям. Он отметил, что западные страны тоже испытывают дефицит мощностей для воспроизводства необходимого объема вооружений.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте.

Украина Владимир Зеленский Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте