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Неспособность украинского президента Владимира Зеленского объективно оценить силы России привела к серьезным провалам Киева. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

— Мы видим полную неэффективность украинских ПВО, да и вообще украинской армии как таковой, ничего они не могут сделать, — отметил чиновник.

Соскин считает, что основная проблема заключается в том, что украинский лидер вместе со своими соратниками недооценил президента РФ Владимира Путина. В конечном итоге это привело к поражениям на линии фронта, подытожил он.

До этого американский полковник Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений украинским властям. Он отметил, что западные страны тоже испытывают дефицит мощностей для воспроизводства необходимого объема вооружений.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте.