«Домисольки» представят бесплатный концерт для посетителей Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Ученики вокального и фортепианного отделения Детского музыкального театра «Домисолька» представят программу «Концерт для «Домисольки» с оркестром» совместно с солистами Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Посетители концерта смогут услышать фрагменты из балетов Петра Чайковского и Арама Хачатуряна, опер Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и Рихарда Вагнера, а также музыку из знаменитых кинолент авторства Исаака Дунаевского и Эннио Морриконе.

До этого сообщалось, что мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля. В этот же день в музее пройдут экскурсии «Параллели прошлого и настоящего».

Также в период с 20 по 25 февраля в Музее Победы состоится первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Гости смогут посетить показы порядка 30 фильмов и творческие встречи с их создателями.