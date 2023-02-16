Совбез Абхазии опроверг сообщения о присоединении республики к России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Информация о присоединении Абхазии к России не соответствует реальности. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава Совета безопасности республики Сергей Шамба.

— Все эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются — поехал президент, и мы уже в составе РФ. У нас есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему. Кроме того, за постановку таких вопросов предусмотрена уголовная ответственность. Это просто нереально, — сказал Шамба.

Он добавил, что президент республики Аслан Бжания поехал в Москву с рабочим визитом, где у него запланирована встреча в Совбезе России. На сегодняшний день встречаются рассуждения на уровне экспертных оценок о возможных будущих конфигурациях Абхазии в Евразийском союзе, которые также не соответствуют действительности, подчеркнул политик.

Он отметил, что руководство республики не получало таких предложений. Подобные сведения, продолжил Шамба, являются «домыслами», передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с абхазским коллегой Асланом Бжанией.