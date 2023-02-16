Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с президентом Абхазии Аслаом Бжанией. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Нет, в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии, — цитирует его РИА Новости.

До этого в Белоруссии анонсировали встречу президента республики Александра Лукашенко с Путиным. Она состоится 17 февраля. Позднее в Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко. Она пройдет в Ново-Огарево.

6 февраля Песков заявил, что Путин в течение пары месяцев может провести встречу с Лукашенко. По его словам, до этого президенты двух стран провели очередной весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Они обсудили планы по проведению высшего государственного совета Союзного государства.

Помимо этого, послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут федеральные каналы 21 февраля в 12:00. Так, послание российского лидера можно будет увидеть на Первом канале, «Россия 1» и НТВ, оно будет длиться час.