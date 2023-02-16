Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией

Араз Салехов
Политика
Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии Бжанией
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с президентом Абхазии Аслаом Бжанией. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Нет, в графике Путина нет встречи с президентом Абхазии, — цитирует его РИА Новости.

До этого в Белоруссии анонсировали встречу президента республики Александра Лукашенко с Путиным. Она состоится 17 февраля. Позднее в Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко. Она пройдет в Ново-Огарево.

6 февраля Песков заявил, что Путин в течение пары месяцев может провести встречу с Лукашенко. По его словам, до этого президенты двух стран провели очередной весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Они обсудили планы по проведению высшего государственного совета Союзного государства.

Помимо этого, послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут федеральные каналы 21 февраля в 12:00. Так, послание российского лидера можно будет увидеть на Первом канале, «Россия 1» и НТВ, оно будет длиться час.

Абхазия Владимир Путин встреча
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте