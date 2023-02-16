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В Белоруссии анонсировали встречу Лукашенко и Путина

Никита Худяков
В мире
В Белоруссии анонсировали встречу Лукашенко и Путина
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится 17 февраля со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

— Лукашенко завтра встречается с Путиным, — сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

6 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин в течение пары месяцев может провести встречу с Лукашенко. По его словам, до этого два президента провели очередной весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Они обсудили планы по проведению высшего государственного совета Союзного государства.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская и белорусская стороны имеют общую позицию в вопросе целей специальной военной операции на территории Украины.

Белорусский и российский президенты 10 октября прошлого года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. Отмечалось, что в основу данной группировки войдут Вооруженные силы Белоруссии.

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