В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 17 февраля в Ново-Огарево встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов — Путина и Лукашенко — да, я могу подтвердить, такая встреча готовится, — цитирует его РИА Новости.

6 февраля Песков заявил, что Путин в течение пары месяцев может провести встречу с Лукашенко. По его словам, до этого президенты двух стран провели очередной весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Они обсудили планы по проведению высшего государственного совета Союзного государства.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российская и белорусская стороны имеют общую позицию в вопросе целей специальной военной операции на территории Украины.

Белорусский и российский президенты 10 октября прошлого года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. Отмечалось, что в основу данной группировки войдут Вооруженные силы Белоруссии.