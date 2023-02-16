В Госдуме предложили запретить называть жилье иностранными словами

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить называть коттеджные поселки и жилые комплексы иностранными словами.

— Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные «клабы», «хаусы», «филды», «хиллы», «форесты», «вилладжи», «стейты», — сказала она на пленарном заседании.

Соответствующие поправки Ямпольская предложила добавить в Градостроительный кодекс, а также в законы «О защите прав потребителей» и «О СМИ и о рекламе». Депутат подчеркнула, что необходимо внести в кодекс административных правонарушений ответственность за нарушение закона о государственном языке, передает РИА Новости.

16 февраля Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного использования заимствований из иностранных языков.

Доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему иностранные слова не исчезнут из русского языка. Эксперт напомнил, что в разные эпохи в русскую речь включались слова и выражения, которые фигурировали во французском и немецком языках.