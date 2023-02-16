Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей
Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей на каждого погибшего. Соответствующее распоряжение кабмина было опубликовано в четверг, 16 февраля, на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что на эти цели кабмин выделил МЧС России средства из резервного фонда. Ведомство должно будет представить доклад в правительство до 1 февраля 2024 года. Будет выплачено по миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, говорится в документе.
Недавно президент России Владимир Путин наградил пожарных и железнодорожников, которые помогали при ликвидации последствий пожара на Крымском мосту.
Ремонтные работы на Крымском мосту проводятся в связи с полученными повреждениями из-за взрыва грузового автомобиля 8 октября 2022 года. В результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.
14 января вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили надвижку второго пролета левой автодорожной части на Крымском мосту. Все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале 2023 года, уточнил он.