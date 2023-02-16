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Приметы и советы

Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Евгений Белоусов
Общество
Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей
Фото: shutterstock

Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей на каждого погибшего. Соответствующее распоряжение кабмина было опубликовано в четверг, 16 февраля, на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что на эти цели кабмин выделил МЧС России средства из резервного фонда. Ведомство должно будет представить доклад в правительство до 1 февраля 2024 года. Будет выплачено по миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, говорится в документе.

Недавно президент России Владимир Путин наградил пожарных и железнодорожников, которые помогали при ликвидации последствий пожара на Крымском мосту.

Ремонтные работы на Крымском мосту проводятся в связи с полученными повреждениями из-за взрыва грузового автомобиля 8 октября 2022 года. В результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

14 января вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили надвижку второго пролета левой автодорожной части на Крымском мосту. Все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале 2023 года, уточнил он.

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