Музей Победы поможет лучшим юным вокалистам РФ сняться в музыкальном сериале

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 17 по 20 февраля в Москве пройдут съемки музыкального анимационного сериала «Главные детские песни 3.0» в рамках проекта Музея Победы. Героями серий станут победители конкурсного отбора из 63 регионов страны, а также из Белоруссии. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

На проекте таланты представили более 500 артистов — это участники вокальных коллективов и сольные исполнители в возрасте от 7 до 14 лет. Экспертным жюри были отобраны лучшие конкурсанты, которые уже приняли участие в студийной записи песен для альбома.

Теперь их ждут съемки в сериале. Всего будет записано 15 новых серий, которые уже скоро увидят зрители на различных площадках.

Ученики вокального и фортепианного отделения Детского музыкального театра «Домисолька» представят программу «Концерт для «Домисольки» с оркестром» совместно с солистами Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова в Музее Победы.

До этого сообщалось, что мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля. В этот же день в музее пройдут экскурсии «Параллели прошлого и настоящего».