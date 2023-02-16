Глава YouTube Сьюзен Воджицки покидает свой пост

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Глава видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки объявила, что покидает свой пост после девяти лет работы.

— Я приняла решение оставить свой пост руководителя YouTube и начать новую главу в своей жизни, сфокусировавшись на семье, здоровье и личных проектах, — написала она в своем блоге.

Новым генеральным директором YouTube станет Нил Мохэн, с 2015 года возглавляющий отдел контроля производства, добавила Воджицки. Кроме того, она сама останется консультантом в холдинге Alphabet, владеющим технологическим гигантом Google.

Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил, что если видеохостинг YouTube продолжит осознанно нарушать российское законодательство, то ресурс могут заблокировать в стране. По его мнению, российский видеохостинг находится только в начале своего пути, но вполне может вскоре дойти до уровня YouTube.

В январе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство, как и прежде, выступает против блокировки YouTube. По его мнению, имеет смысл говорить о рыночной конкуренции, а именно о создании российского аналога.