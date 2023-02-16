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Вооруженные силы Украины не смогут противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер.

— У Украины закончатся боеприпасы к лету, и у Североатлантического альянса ничего не осталось, чтобы передать им. Они могут попытаться помочь, но это будет безрезультатно. Когда иссякают запасы во время военных действий, то вы погибаете, — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Также Риттер отметил, что даже если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось восполнить запасы, то это не смогло бы спасти его страну от поражения. Он уверен, что Штаты и их союзники уже начинают осознавать, что игра окончена и они не смогут остановить РФ.

Президент России Владимир Путин проявляет восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США. Об этом 16 февраля заявил Скотт Риттер. По его мнению, отсутствие связи между лидерами США и РФ негативно влияет на мировую обстановку.