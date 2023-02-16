NORAD заявило, что перехватило четыре российских самолета около Аляски

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Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило, что «обнаружило, отследило, опознало и перехватило» в среду, 16 февраля, четыре российских самолета в международном воздушном пространстве около штата Аляска.

Это второй такой «перехват» за два дня.

В NORAD, отвечающее за противовоздушную оборону Соединенных Штатов и Канады, отметили, что российские самолеты не нарушали границ обеих стран, а их действия не рассматриваются как угрожающие или провокационные.

Тип самолетов не уточняется, передает РИА Новости.

13 февраля NORAD заявило, что «обнаружило, отследило и перехватило» четыре принадлежащих России самолета, которые якобы вторглись в опознавательную зону ПВО Аляски. При этом отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады. В командовании также добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски являются регулярными и не рассматриваются американской стороной в качестве угрозы или провокации.