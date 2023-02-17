Пульмонолог Бабак назвал симптомы, указывающие на пневмонию

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Резкое повышение температуры тела выше 38 градусов, озноб и боль в боку при кашле после переохлаждения или простуды указывают на развитие пневмонии. Об этом сообщил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак.

— Пневмония не ставится на глазок. Но клинические признаки, больше всего говорящие за пневмонию, — это если у человека после переохлаждения, простуды резко повышается температура выше 38 градусов, ознобы появляются, кашель и боль в боку при покашливании, — рассказал он.

Врач подчеркнул, что пневмония подтверждается путем исследований. По его словам, современная диагностика этого заболевания основана на рентгенологии.

— Без рентгенопризнаков пневмонии поставить диагноз наверняка мы не можем. Все остальное наши догадки. Если клинически резко поднялась температура, появился кашель и при покашливании боль в боку, при этом есть признаки астенизации человека, усталость, вялость, так называемый, интоксикационный синдром, то чаще всего надо думать о пневмонии, — пояснил врач порталу Ura.ru.

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