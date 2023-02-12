Терапевт Константинова сообщила о риске отложенного инфаркта после гриппа

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Врач-терапевт Марина Константинова сообщила, что после перенесенного гриппа человеку может грозить инфаркт. Она рассказала, что иногда осложнения проявляются спустя время после болезни — через 2-3 недели.

— При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и вызывает воспаление стенок сосудов, а при частых инфекциях — сердечно-сосудистые заболевания. Вызывая изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта, — объяснила медик в интервью порталу Ura.ru.

Среди наиболее частых осложнений гриппа врач назвала поражение легких и плевры, пневмонию, бактериальную инфекцию, дыхательную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Также последствиями болезни могут стать мастоидиты, синуситы и отиты. При этом редко появляется энцефалит, менингоэнцефалит, невриты, миокардиодистрофия, серозный миокардит и сепсис. Еще, по словам Константиновой, грипп может способствовать ухудшению хронических заболеваний с поражением легких, сердца, нервной системы или диабета.

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место по уровню смертности, не обращать внимание на симптомы таких болезней опасно. Об этом заявил врач-терапевт Даниил Серебряков.