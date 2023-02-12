Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Терапевт Константинова сообщила о риске отложенного инфаркта после гриппа

Юлия Курганова
Общество
Терапевт Константинова сообщила о риске отложенного инфаркта после гриппа
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Врач-терапевт Марина Константинова сообщила, что после перенесенного гриппа человеку может грозить инфаркт. Она рассказала, что иногда осложнения проявляются спустя время после болезни — через 2-3 недели.

— При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и вызывает воспаление стенок сосудов, а при частых инфекциях — сердечно-сосудистые заболевания. Вызывая изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта, — объяснила медик в интервью порталу Ura.ru.

Среди наиболее частых осложнений гриппа врач назвала поражение легких и плевры, пневмонию, бактериальную инфекцию, дыхательную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Также последствиями болезни могут стать мастоидиты, синуситы и отиты. При этом редко появляется энцефалит, менингоэнцефалит, невриты, миокардиодистрофия, серозный миокардит и сепсис. Еще, по словам Константиновой, грипп может способствовать ухудшению хронических заболеваний с поражением легких, сердца, нервной системы или диабета.

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место по уровню смертности, не обращать внимание на симптомы таких болезней опасно. Об этом заявил врач-терапевт Даниил Серебряков.

Врачи Инфаркт Грипп осложнения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Все мнения
О проекте