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Терапевт Серебряков назвал симптомы опасных болезней, которые нельзя игнорировать

Араз Салехов
Общество
Терапевт Серебряков назвал симптомы опасных болезней, которые нельзя игнорировать
Фото: Depositphotos

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место по уровню смертности, не обращать внимание на симптомы таких болезней опасно. Об этом заявил врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина Даниил Серебряков.

— Ряд симптомов из данной рубрики, которые нельзя игнорировать, — это стойкое повышение артериального давления и появление одышки и сильных болей при физической нагрузке, а возможно, даже спонтанно в покое, — отметил он.

Также о развитии сердечной патологии могут говорить следующие симптомы: появление спонтанного головокружения, потеря ориентации в пространстве, времени, собственной личности, нарушение координации движений, речи, неукротимая рвота и многое другое, сообщает «Газета.ру».

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил симптомы, которые предупреждают о скором инсульте. Например, у человека появляются невнятность в речи, головокружения, нарушения походки и дезориентация.

Помимо этого, специалист рассказал «ВМ», чем опасна ишемическая болезнь сердца. По его мнению, данное заболевание опасно тем, что оно может вызвать инфаркт.

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