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Эксперт Митрофанова объяснила отличие самозанятых от ИП

Игорь Синельников
Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт Митрофанова объяснила отличие самозанятых от ИП
Фото: Unsplash

Самозанятость в положительную сторону отличается от индивидуального предпринимательства налоговыми послаблениями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.

— У ИП по упрощенной системе минимальная ставка налога может быть шесть процентов от оборота, а у самозанятых — четыре процента при работе с физлицами. При работе с юрлицами будут те же шесть процентов, — объяснила она.

По словам собеседницы «ВМ», также существует ряд определенных ограничений, которые самозанятые обязаны соблюдать. Они могут заниматься не всеми видами работ и не имеют права нанимать сотрудников.

Кроме того, если доходы за год превысят два миллиона 400 тысяч рублей, то самозанятый будет вынужден оформляться как ИП, заключила Митрофанова.

Подробнее о плюсах и минусах самозанятости — в материале «Вечерней Москвы».

29 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в прошедшем 2022 году столица продолжала активно помогать городским предпринимателям, благодаря чему открыть новый бизнес или развить уже существующий стало намного проще.

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