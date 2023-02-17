Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Соединительная ткань на месте легких: почему у Костомарова появился фиброз

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Соединительная ткань на месте легких: почему у Костомарова появился фиброз
Фото: Youtube / Кубань 24

После проведенной ампутаций у олимпийского чемпиона Романа Костомарова был обнаружен фиброз легких. Что это за состояние и о чем оно говорит — в материале «Вечерней Москвы».

После операции врачи были вынуждены на некоторое время подключить спортсмена ко всем вспомогательным аппаратам — ИВЛ и ЭКМО.

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, фиброз — это замещение функциональной ткани соединительной:

— Легочная ткань при травмирующих обстоятельствах замещается соединительной, которая не может выполнять какие-либо функции, а просто замещает поврежденное пространство.

Это состояние, как заметил специалист, возникает в случае серьезного повреждения легких:

— Это может случиться только вследствие глубокого воспаления и при любых серьезных инфекционных заболеваниях, которые человек долгое время не лечил.

Он обратил внимание, что фиброз всегда возникает на месте поврежденной ткани, но чаще всего страдают именно легкие. Эта ткань более чувствительная, и ее легче повредить:

— Фиброз говорит, что организм пытается вернуться в обычное состояние после болезни, замещая поврежденные ткани соединительными.

Врач добавил, что этот диагноз также указывает на тяжелое течение болезни, которое привело к повреждению функциональных тканей.

Спорт Фигурное катание Роман Костомаров
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте