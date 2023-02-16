Инфекция распространилась по органам: как развивалась болезнь Романа Костомарова
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисть руки, после чего врачи обнаружили у фигуриста фиброз легких. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом Андреем Кондрахиным возможные причины, которые могли спровоцировать цепочку страшных событий в жизни спортсмена.
Хронология событий
Неделя до госпитализации многое объясняет в текущем состоянии фигуриста. По информации СМИ, в новогодние праздники Костомаров много работал и провел более 30 спектаклей «Волшебник страны Оз». Часть этих выступлений была на открытом воздухе в морозы.
Отмечалось, что уже тогда фигурист чувствовал себя неважно, но продолжал выступать. Кроме того, близкие друзья Костомарова рассказали, что он нырял в прорубь с температурой.
10 января заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова подтвердила, что Костомаров был госпитализирован в больницу с пневмонией.
— У него, наверное, воспаление легких, — сказала она. — Я пытаюсь дозвониться Илье Авербуху, чтобы узнать, как себя чувствует Роман, но пока не удалось.
Самочувствие фигуриста с того момента не улучшалось — врачи приняли решение подключить его к аппарату ИВЛ, а его состояние оценили как крайне тяжелое.
12 января Костомарова удалось стабилизировать. Через два дня жена фигуриста рассказала, что его состояние все еще остается тяжелым и улучшений нет, впрочем, как и ухудшений. Но уже на следующий день врачи забили тревогу, обнаружив у спортсмена сепсис. Его тело стало синеть, в особенности страдали ноги.
Хореограф Максим Ставиский 18 января рассказал, что в состоянии фигуриста есть улучшения. Его планировали отключить от аппарата ИВЛ и ЭКМО. На следующий день Роман задышал сам.
Но уже через несколько дней врачи заговорили об ампутации конечностей спортсмена из-за прогрессирующего некроза тканей.
7 февраля была проведена операция по ампутации стоп, хотя изначально речь шла только о пальцах. Но некроз повредил ткани выше, поэтому пришлось отнять стопы полностью.
А 14 февраля СМИ шокировали новостями об ампутации кистей или пальцев на руках фигуриста.
В чем причина осложнений
Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», что причинами любого осложнения инфекционного заболевания являются несвоевременное обращение за помощью и нарушение режима восстановления.
— Сама пневмония является следствием воспалительного процесса в организме, и она начала протекать тяжелее из-за ряда осложнений, — уверен специалист.
Если человек испытывает недомогание, но продолжает работать, организму становится тяжело бороться с болезнью — в результате состояние ухудшается.
— Иммунная система начинает работать наполовину, а это увеличивает риск присоединения вторичных инфекций. Человек фактически оказывается в зоне риска серьезных осложнений, — объяснил Кондрахин.
Он обратил внимание, что при любых инфекционных заболеваниях нужно сразу обращаться к врачу, чтобы болезнь не дала серьезных осложнений.
Кондрахин пояснил, что, когда заболевший человек продолжает вести привычный образ жизни — ходит на работу, в баню, купается в проруби в праздник Крещения, он остается подвижным, а это заставляет инфекцию распространяться быстрее.
— Движение заставляет кровь поступать к тканям быстрее. И если внутри уже занесена инфекция, из-за быстрого потока крови она быстрее разносится по организму и может попасть в любой орган, — считает терапевт.
Нарушение защитных функций
Как заверил Кондрахин, иммунитет работает на высокой температуре, но мало кто знает, что температура выше 39 градусов начинает разрушать белок.
— Когда человек с температурой начинает заниматься спортом, это повышает градус тела еще больше и приводит к нарушению защитных функций организма, — рассказал он.
Пренебрежение режимом отдыха и работы могло запустить все эти процессы у человека и привести его в такое состояние, заключил специалист.