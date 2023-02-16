Инфекция распространилась по органам: как развивалась болезнь Романа Костомарова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисть руки, после чего врачи обнаружили у фигуриста фиброз легких. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом Андреем Кондрахиным возможные причины, которые могли спровоцировать цепочку страшных событий в жизни спортсмена.

Хронология событий

Неделя до госпитализации многое объясняет в текущем состоянии фигуриста. По информации СМИ, в новогодние праздники Костомаров много работал и провел более 30 спектаклей «Волшебник страны Оз». Часть этих выступлений была на открытом воздухе в морозы.

Отмечалось, что уже тогда фигурист чувствовал себя неважно, но продолжал выступать. Кроме того, близкие друзья Костомарова рассказали, что он нырял в прорубь с температурой.

10 января заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова подтвердила, что Костомаров был госпитализирован в больницу с пневмонией.

— У него, наверное, воспаление легких, — сказала она. — Я пытаюсь дозвониться Илье Авербуху, чтобы узнать, как себя чувствует Роман, но пока не удалось.

Самочувствие фигуриста с того момента не улучшалось — врачи приняли решение подключить его к аппарату ИВЛ, а его состояние оценили как крайне тяжелое.

12 января Костомарова удалось стабилизировать. Через два дня жена фигуриста рассказала, что его состояние все еще остается тяжелым и улучшений нет, впрочем, как и ухудшений. Но уже на следующий день врачи забили тревогу, обнаружив у спортсмена сепсис. Его тело стало синеть, в особенности страдали ноги.

Хореограф Максим Ставиский 18 января рассказал, что в состоянии фигуриста есть улучшения. Его планировали отключить от аппарата ИВЛ и ЭКМО. На следующий день Роман задышал сам.

Но уже через несколько дней врачи заговорили об ампутации конечностей спортсмена из-за прогрессирующего некроза тканей.

7 февраля была проведена операция по ампутации стоп, хотя изначально речь шла только о пальцах. Но некроз повредил ткани выше, поэтому пришлось отнять стопы полностью.

А 14 февраля СМИ шокировали новостями об ампутации кистей или пальцев на руках фигуриста.

В чем причина осложнений

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», что причинами любого осложнения инфекционного заболевания являются несвоевременное обращение за помощью и нарушение режима восстановления.

— Сама пневмония является следствием воспалительного процесса в организме, и она начала протекать тяжелее из-за ряда осложнений, — уверен специалист.

Если человек испытывает недомогание, но продолжает работать, организму становится тяжело бороться с болезнью — в результате состояние ухудшается.

— Иммунная система начинает работать наполовину, а это увеличивает риск присоединения вторичных инфекций. Человек фактически оказывается в зоне риска серьезных осложнений, — объяснил Кондрахин.

Он обратил внимание, что при любых инфекционных заболеваниях нужно сразу обращаться к врачу, чтобы болезнь не дала серьезных осложнений.

Кондрахин пояснил, что, когда заболевший человек продолжает вести привычный образ жизни — ходит на работу, в баню, купается в проруби в праздник Крещения, он остается подвижным, а это заставляет инфекцию распространяться быстрее.

— Движение заставляет кровь поступать к тканям быстрее. И если внутри уже занесена инфекция, из-за быстрого потока крови она быстрее разносится по организму и может попасть в любой орган, — считает терапевт.

Нарушение защитных функций

Как заверил Кондрахин, иммунитет работает на высокой температуре, но мало кто знает, что температура выше 39 градусов начинает разрушать белок.

— Когда человек с температурой начинает заниматься спортом, это повышает градус тела еще больше и приводит к нарушению защитных функций организма, — рассказал он.

Пренебрежение режимом отдыха и работы могло запустить все эти процессы у человека и привести его в такое состояние, заключил специалист.