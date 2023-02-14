«Готов уйти совсем. Его вытаскивают с того света»: терапевт Ярцева — о состоянии Костомарова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в критическом состоянии.

— Сейчас врачи вытаскивают фигуриста практически с того света. Но его состояние говорит о том, что организм уже готов уйти совсем. А он — высший компьютер, который одновременно контролирует работу всех систем человека, — отметила специалист.

Она также добавила, что у фигуриста «произошли дисрегуляция» и «отключение центров управления», что и стало причиной отмирания конечностей. Ярцева предположила, что в организме атлета произошло отключение иммунной системы, и медики не могут запустить ее заново.

Ко всему прочему терапевт заявила, что у Костомарова мало шансов на то, что он «выкарабкается». Если же у фигуриста это получится, то «он будет физически и психологически истощен».

— Чтобы он выжил, должно произойти чудо, — пояснила терапевт.

У спортсмена страдают мелкие сосуды, что в свою очередь создает определенные сложности для его лечения.

— Если работу почек человек может поддержать без труда, то мелкие изменения в мозге врачи оценить не могут. Это можно понять, только когда человек полностью придет в себя. В этом и сложность его положения, и оценки дальнейших прогнозов, — добавила Ярцева.

«Вечерняя Москва» также обсудила со специалистом состояние спортсмена и возможные шансы на его выздоровление.

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей.

Во вторник, 7 февраля, Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. Изначально планировалось удалить только пальцы, однако некроз зашел слишком далеко.