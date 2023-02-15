СМИ: Состояние Костомарова резко ухудшилось после операции

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Состояние Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова снова резко ухудшилось после хирургической операции по ампутации кисти.

По информации РЕН ТВ, именитый спортсмен в настоящее время полностью подключен ко всем вспомогательным дыхательным аппаратам — ИВЛ и ЭКМО — и до утра 15 февраля будет на них. Журналистам стало известно, что в левом легком у Костомарова выявлен большой участок фиброза.

До этого источник в медицинских кругах рассказал журналистам «КП», что спортсмену провели вторую хирургическую операцию и ампутировав кисти обеих рук. Уточняется, что кисти Костомарова оказались поражены, а некроз добрался до верхних конечностей. Спортсмену становилось все хуже.

Однако после этого Telegram-канал Mash сообщил, что информация о том, что российскому фигуристу Роману Костомарову полностью ампутировали кисти рук, не соответствует действительности.

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценили как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей, появился риск ампутации.