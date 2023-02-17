Названы три знака зодиака, у которых возникнут финансовые трудности в конце февраля

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Астрологи сообщили, что в конце февраля некоторые знаки зодиака будут испытывать материальные трудности, они будут отмечать, что денег не хватает.

Водолеи о деньгах обычно не говорят вообще. В конце февраля подобных разговоров не должно звучать из их уст, как будет казаться окружающим. Все будут видеть, что Водолеи много работают, что выплаты получают постоянно. Но на деле окажется так, что прибыли им не будет хватать. У них будут амбициозные планы, они станут мечтать о крупных приобретениях. Они их купят, поэтому и останутся с пустым кошельком.

Львы приобретут слишком много предметов роскоши, поэтому они могут остаться вообще без копейки в конце февраля. Львы будут искренне жаловаться, что у них не хватает денег и они вынуждены сводить концы с концами. Но им никто не будет верить, потому что внешне они будут выглядеть вполне благополучно.

У Весов в последнее время не было никаких финансовых трудностей. Они сами хорошо зарабатывали, члены их семьи приносили в дом довольно много денег. Они расслабились, стали тратить больше обычного. В конце февраля представители знака потратят все и останутся с пустым кошельком, сообщает портал «Московский комсомолец».

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым финансово повезет в марте этого года. По словам экспертов, у этих счастливчиков будет возможность буквально начать жизнь с чистого листа.