Мужчина похитил возлюбленную-школьницу в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Вяземская улица Карта всех событий

Мужчина в столице похитил ученицу 11-го класса, на которой хотел жениться. Преступление было совершено на Вяземской улице.

Дядя школьницы высадил ее из автомобиля, после этого она исчезла.

Позже мужчина позвонил родителям возлюбленной и сообщил, что она находится у него. Отец ученицы сразу же обратился в правоохранительные органы.

Отмечается, что ранее мужчина добивался руки девушки у ее отца, но ему было отказано. После этого он решил силой добиться своей цели, сообщает РЕН ТВ.

6 февраля сообщалось, что на одной из улиц Зеленограда мужчина ночью напал на местную жительницу и отобрал у нее телефон. Злоумышленник выбрал жертву, пока ехал в автобусе. Мужчина вышел вместе с 31-летней женщиной на одной остановке и начал следовать за ней. В 15-м микрорайоне Зеленограда преступник напал на нее, отобрал телефон и сбежал. Материальный ущерб составил восемь тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.