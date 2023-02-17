Мужчину с наркотиками задержали на станции Ивантеевка-2

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции на пешеходном переходе станции Ивантеевка-2 задержали 46-летнего москвича, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. На просьбу правоохранителей предъявить документы, удостоверяющие личность, он сказал, что не имеет их с собой, при этом он нервничал и вел себя странно. Об этом в четверг, 16 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в дежурную часть полиции на станции Мытищи. При проведении личного досмотра в правом кармане куртки москвича обнаружили и изъяли пакет из полимерного материала с порошкообразным веществом белого цвета внутри. Согласно справке об исследовании, содержимое свертков является наркотическим средством — N-метилэфедроном массой 0,57 грамма.

Мужчина рассказал, что приобрел наркотики бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование дела продолжается.

16 февраля сообщалось, что полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков на территории ТиНАО. 42-летнего мужчину, которого подозревают в изготовлении наркотиков, полицейские задержали на Князевладимирской улице при поддержке бойцов ОСН «Гром».