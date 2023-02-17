Более тысячи раз москвичи поделились с врачами клиник информацией из своих ЭМК

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Свыше тысячи раз москвичи передали свои данные из электронной медицинской карты (ЭМК) врачам любых медицинских организаций страны. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра напомнила, что такая услуга стала доступна для горожан осенью 2022 года.

— Этот функционал упрощает получение медицинской помощи или второго экспертного мнения от врачей вне московской системы здравоохранения. За четыре месяца москвичи воспользовались им уже более одной тысячи раз, — поделилась она.

В большинстве своем пользователи открывали доступ к информации о результатах лабораторных и инструментальных исследований, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева заявила, что цифровые решения, внедряемые в сфере здравоохранения, создают технологическую основу для персонализированной медицины. По ее словам, за счет обучения искусственного интеллекта диагностика и рутинные назначения выходят на новый технологический уровень.