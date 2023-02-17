Капремонт в 2023 году пройдет в Москве более чем в 20 домах в псевдорусском стиле

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Гороховский переулок, 4к5с7 Карта всех событий

В рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда в 2023 году пройдут работы по обновлению более 20 домов, выполненных в псевдорусском стиле. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— В рамках капитального ремонта жилого фонда столицы используются исключительно отечественное оборудование и материалы. Особое внимание мастера всегда уделяют восстановлению архитектурного декора, — сказал замгендиректора фонда Владимир Кожиченков.

Так, ведомство обновит дом на Старой Басманной улице, возведенный в 1840 году. Оконные проемы объекта украшены сандриками, наличниками, подоконными выступами и карнизами, а также лучковыми перемычками.

Специалисты приведут в порядок фасад дома, а также подвальные помещения. Старинный портрет здания будет полностью восстановлен в полной исторической точности.

Второй интересный объект, выполненный в псевдорусском стиле, также расположен в Басманном районе. Дом возведен в 1887 году, изначально здание служило доходным домом.

Специалисты проведут комплексное обновление дома: они приведут в порядок крышу, фасад, подвальные помещения, а также заменят внутренние инженерные системы. Дом с более чем 130-летней историей получит вторую жизнь.

До этого сообщалось, что рабочие завершили обновление фасада дома № 1г на Малой Остроумовской улице. Дом, построенный в 1924 году, выполнен в стиле конструктивизм с элементами неоклассики.