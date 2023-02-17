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Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Киев потерял почти всех пилотов

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Киев потерял почти всех пилотов
Фото: president.gov.ua

Украинская армия за время российской спецоперации потеряла почти всех опытных пилотов. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец.

— Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная* молодежь. Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится, — сказал он.

Военный добавил, что в отрядах «Вагнера» такой проблемы нет, поскольку многие солдаты прошли «горячие точки», сообщает РИА Новости.

Накануне другой боец частной военной компании заявил, что потери оборонявших город Соледар Вооруженных сил Украины в шесть–семь раз превысили потери атакующей стороны.

15 февраля бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что город Артемовск может быть окружен российскими подразделениями в марте — апреле 2023 года. По его словам, на сроки проведения соответствующей операции могут повлиять поставки украинской стороне западными странами тяжелой военной техники.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

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