Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Киев потерял почти всех пилотов

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Украинская армия за время российской спецоперации потеряла почти всех опытных пилотов. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец.

— Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная* молодежь. Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится, — сказал он.

Военный добавил, что в отрядах «Вагнера» такой проблемы нет, поскольку многие солдаты прошли «горячие точки», сообщает РИА Новости.

Накануне другой боец частной военной компании заявил, что потери оборонявших город Соледар Вооруженных сил Украины в шесть–семь раз превысили потери атакующей стороны.

15 февраля бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что город Артемовск может быть окружен российскими подразделениями в марте — апреле 2023 года. По его словам, на сроки проведения соответствующей операции могут повлиять поставки украинской стороне западными странами тяжелой военной техники.

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