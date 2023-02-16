Боец «Вагнера» сообщил, что потери ВСУ в Соледаре в семь раз превысили российские

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Потери оборонявших город Соледар Вооруженных сил Украины в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер» Герой РФ Антон Елизаров с позывным «Лотос», который командовал штурмом.

— Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему, — цитирует его РИА Новости.

Бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над населенным пунктом Красная Гора в Донецкой народной республике. Об этом 12 февраля сообщил основатель ЧВК и предприниматель Евгений Пригожин. Он уточнил, что бойцов ЧВК сейчас нет ни на южном, ни на северном направлении боевых действий.

До этого на телеканале CNN заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Как уточняется, штурмовые группы в составе «Вагнера» не отходят от своих позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя, потому что первоочередной задачей является наступление.