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Московских студентов пригласили поучаствовать в тематических конкурсах

Араз Салехов
Город
Московских студентов пригласили поучаствовать в тематических конкурсах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Семь конкурсов для молодежи пройдут в столице в 2023 году. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

— Москва — город талантливой молодежи. В серии конкурсов, которые пройдут в 2023 году, будут такие, где молодые люди смогут попробовать свои силы, реализовать потенциал и заявить о себе на весь город, — поделилась она.

Уточняется, что в городе пройдут следующие конкурсы: «Студент года», «Мисс и мистер студенчество Москвы», «Студенческий лидер», молодежный проектный акселератор «Округа. Вузы», открытый фестиваль «Московская студенческая весна», квиз-лига «Учись, студент!» и спортивно-зрелищное шоу «Гонка универов», передает официальный сайт мэра Москвы.

14 февраля глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал о начале пятого городского конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Участниками события могут стать учащиеся школ от семи до 15 лет. Заявку на участие можно подать вплоть до 23 апреля.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте приема заявок на участие в конкурсе для изобретателей и инноваторов «Новатор Москвы». По его словам, в конкурсе будет три номинации: «Проект будущего» — для авторов с инновационными предложениями, «Меняющие реальность» — для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок, а также «Лидеры инноваций» — для проектов, уже нашедших потребителя.

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